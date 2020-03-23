شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء المحافظات يواجهون «كورونا» بمبادرة «احصل على استشارة وامكث بالمنزل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق عدد من الأطباء فى المحافظات مبادرات لحث المواطنين على البقاء فى المنزل لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، تحت عنوان «احصل على استشارة وامكث بالمنزل»

ففى الغربية أعلن الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا، تدشين مجموعة عبر مواقع التواصل تحت عنوان «احصل على استشارة طبية من أساتذة كلية طب طنطا وأمكث فى منزلك»، يجتمع بالجروب أساتذة من كلية الطب بالجامعة وأشهر أطباء المحافظة، لتقديم استشارات عبر الإنترنت لبعض الحالات التى لا تستدعى التوجه إلى المستشفيات، لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وأوضح الدكتور سمير الخولى، عضو مجلس النواب، ومن أطباء طنطا وأحد المشاركين فى المبادرة، أن الجروب يهدف فى الأساس إلى تقليل النزول خارج المنزل فى هذه الظروف الاستثنائية، لمقاومة انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن الاستشارة تتم من خلال تقديم التشخيص المبدئى والتشخيص، وطلب إجراء التحاليل والإشاعات إذا لزم الأمر، وتوجيه الحالات الطارئة فقط إلى المستشفيات.

وفى كفر الشيخ، تفاعل أساتذة كلية الطب بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور محمد عبد العال، عميد الكلية، مع التعليمات التى أصدرها المسؤولون بالدولة بخصوص عدم الخروج من المنزل حتى لا يكون المواطنون عرضة للعدوى بفيروس كورونا، ودشنوا جروبا خاصا بهم على الفيسبوك للرد على استفسارات المرضى، شارك فيه جميع أساتذة الكلية.

الدكتور محمد عبد العال، عميد كلية الطب بكفر الشيخ، وصاحب تلك الفكرة، والمشرف على الجروب، قال لـ«المصرى اليوم»: إننا كأساتذة بكلية الطب علينا دور مجتمعى لمشاركة المواطنين فى هذه الظروف الطارئة التى تمر بها البلاد، إضافة لمساعدة الدولة فى القضاء على هذا المرض، لذلك أنشأنا هذا الجروب لنقدم فيه النصائح العلمية للمواطنين فى الحالات المرضية الطارئة فى حالة المرض المفاجئ، لتقديم الاستشارات الطبية للمرضى فى حالة اتصالهم، ويرد عليهم الأطباء المتخصصون من أساتذة الكلية كل فى تخصصه، وفى حالة أن يكون المرض شديدا ويحتاج الحجز أو أى عملية جراحية ينقل المريض فورا للمستشفى الجامعى بكفر الشيخ لعمل اللازم له، وأضاف: والحمد لله قمنا بالرد على العديد من المواطنين وتقديم الاستشارات الطبية لهم، كما تم نقل بعض الحالات للمستشفى الجامعى وعمل اللازم لهم، ولكن للأسف البعض لم يفهم الغرض من هذا الجروب، حيث نفاجأ ببعض الحالات من أصحاب الأمراض المزمنة.

ومع ذلك نقدم لهم النصائح والاستشارات الطبية، وتابع: إننا أنشأنا هذا الجروب استجابة لمساعى الدولة لإبقاء المواطنين فى منازلهم هذه الأيام حتى لا يكونوا عرضة للعدوى بفيروس كورونا المستجد، ولتخفيف الزحام فى العيادات الطبية، وأضاف أن الوضع فى محافظة كفر الشيخ مطمئن والحمد لله، خاصة فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس، وطالب المواطنين بتنفيذ التعليمات الخاصة بهذا الموضوع والصبر عليها حتى نجتاز هذه الظروف الصعبة.وفى البحيرة أعلن الدكتور أحمد هواش، مدير مستشفى حميات دمنهور، عن مبادرة من أطباء المستشفى لعلاج المرضى ومتابعتهم بالتليفون، تحت عنوان «خليك فى بيتك وإحنا معاك» حتى لا يخرج المرضى من المنازل. ووجه «هواش» رسالة للمواطنين قائلًا: «نريد منك أن تكون سندًا لنا وتلزم بيتك.. احصل على الاستشارة فى أى وقت وسنرد على استفساراتكم عبر الهاتف».