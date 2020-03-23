شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية» تطرح لحومًا ودواجن لمواجهة «جشع التجار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية، تخصيص 210 منافذ ثابتة ومتحركة لبيع المنتجات والسلعة الغذائية بأسعار مخفضة؛ بينها 150 منفذا مخصصاً لبيع البلدية الطازجة والمستوردة والمجمدة.

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وكشف «سعد الله» عن طرح 98.5 طن لحوم ودواجن، خلال الأسبوعين الماضيين، وطرح نفس الكمية، خلال الأسبوعين المقبلين، لافتا إلى أنه نظرا لأن اللحوم لدى محلات الجزارة غير مسعرة،لذا يفرضون أسعارا من تلقاء أنفسهم؛ ولذا على المواطن التصدى لاحتكار التجار، والاتجاه نحو منافذ المديرية، التى تبيع أجود أنواع اللحوم بأسعار مخفضة.

وأشار «سعد الله»، إلى أن المنافذ تتبع شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية و«أمان»، والمنطقة الشمالية العسكرية، وتعرض ٣ أنواع من اللحوم، أسعارها ما بين ٦٥ و٩٠ جنيها للكيلو، والقطع المميزة بـ100 جنيه، لمحاربة جشع التجار.

مشيرا إلى طرح ٦ أطنان لحوم بلدى فى المجمعات الاستهلاكية و٦ أطنان لحوما سودانية و٢٧ طن لحوما برازيلية طازجة و١٤.٥ طن لحوما برازيلية مجمدة و٣٦ طن دواجن مجمدة.