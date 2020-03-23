شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» تعقيم وعزل.. الوقاية خير من العلاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت القاهرة والمحافظات، الأحد، تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أقرتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين. ففى القاهرة شددت أجهزة المحافظة الأحد، من إجراءاتها لحماية العاملين بها والمترددين عليها من فيروس كورونا، حيث يخضع الجميع للكشف الحرارى عند الدخول، كما تم توزيع الكمامات والقفازات الطبية على جميع العاملين، ويقوم فريق متخصص تحت إشراف مديرية الصحة بتطهير المكان بصورة دورية يوميًا.

Advertisements

تعقيم وتطهير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية للحد من انتشار فيروس كرونا المستجد

وكان المحافظ خالد عبدالعال اتخذ عدة إجراءات لتوفير بيئة عمل آمنة للموظفين، بما يضمن سير العمل بفاعلية، منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير، وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات، وتقليل تبادل المستندات الورقية، كما تم تخفيض قوة العاملين بإدارات الديوان العام والأحياء إلى 50% يومياً، على أن يؤدى الموظفون أعمالهم بالتبادل فيما بينهم حسب طبيعة عملهم، كما يصرح للعاملين الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل.

قياس الحرارة لموظفى مجلس الشعب قبل الدخول

كما شهدت بعض المؤسسات إجراءات احترازية للحد من انتشار الفيروس. فهذا مجلس النواب أقام وحدة كشف وقياس درجات الحرارة للمترددين على المجلس. كما شهد المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية حملة تعقيم ورش لكل المبانى والمكاتب الإدارية. كما شهدت شوارع القاهرة تزايد ارتفاع الوعى للمواطنين فى تعاملاتهم اليومية ومحاولاتهم الحد من الاختلاط والتجمعات بارتدائهم الكمامات وحملهم عبوات المطهرات.

قياس الحرارة لموظفى مجلس الشعب قبل الدخول

عدسة «المصرى اليوم» رصدت بالصور الإجراءات الاحترازية التى اتخذها عدد من المؤسسات لمكافحة فيروس كورونا.

ارتداء الكمامات واستخدام الخل والمطهرات بين المواطنين

ارتداء الكمامات واستخدام الخل والمطهرات بين المواطنين

ارتداء الكمامات واستخدام الخل والمطهرات بين المواطنين

استقبال المترددين على مستشفى السلام ببور سعيد فى خيام بعيداً عن المرضى