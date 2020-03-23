شكرا لقرائتكم خبر عن وسط العاصفة.. مشهد غير مسبوق لأطول برج في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت دولة الإمارات موجة من الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرق والرعد مساء السبت، ما دفع سكان مدينة دبي إلى توثيق اللحظات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب CNN عربية.

وذكر المركز الوطني للأرصاد، أن الإمارت شهدت حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية، أدت إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، وكانت مصحوبة بالبرق والرعد وحبات البرد أحياناً.

وسط أجواء العاصفة الرعدية، كان مشهد أفق دبي، الذي يتوسطه أطول برج في العالم، برج خليفة، الأبرز بين لقطات المصورين، إذ أضافت صواعق البرق والرعد إلى المشهد لمسة فيها الكثير من السحر.