شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا النقل والسياحة يبحثان خطة ربط عدة محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع المهندس كامل الوزير، وزير النقل، مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بحضور رئيس اتحاد الغرف السياحية ورئيس غرفة المنشآت الفندقية، ورئيس غرفة الشركات السياحية، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق لخدمة القطاع السياحي.

وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات الهامة التي تدعم قطاع السياحة منها دراسة تشغيل قطارات نوم سياحية بين الأقصر والغردقة وذلك لربط المدن السياحية ببعضها، وربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية، ومدن البحر الأحمر بمدن وادي النيل.

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وأكد وزير النقل أن هناك خطة لوزارة النقل لإعادة تأهيل ورفع كفاءة خط سكة حديد أبوطرطور/ قنا/ سفاجا/ الغردقة لافتاً إلى أنه مشروع استراتيجي يخدم صناعة التعدين ونقل الركاب ويسهم مساهمة ايجابية في تنمية الوادي الجديد والمحافظات التي يمر بها خط السكة الحديد.

كما تم استعراض جهود وزارة النقل في تطوير شبكة الطرق المختلفة وتنفيذ محاور للنيل في صعيد مصر لخدمة المواطنين والمناطق السياحية وكذلك جهود وزارة النقل في رفع الموانيء النيلية والبحرية بما يجعلها تساهم في دعم النشاط السياحي والاقتصاد القومي.

ووجه وزير النقل المختصين بالوزارة بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لخدمة القطاع السياحي والمساهمة في ظهوره في أفضل صورة تليق بمكانة مصر العالمية.

اجتماع وزيرا النقل والسياحة

اجتماع وزيرا النقل والسياحة