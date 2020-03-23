شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة التبرعات فى أمريكا تتوالى لمكافحة كورونا.. وفيس بوك وتسلا بالمقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بادرت الكثير من شركات التكنولوجيا الأمريكية بالمساهمة في حملة مكافحة وباء كورونا القاتل الذى بات يهدد بشدة 3 ولايات أمريكية بشكل كبير، لمساعدة إدارة الرئيس دونالد ترامب في جهودها للسيطرة على انتشاره.

وبحسب تقرير نشرته شبكة سى إن إن الأمريكية، تعهد الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة بمساعدة السلطات والمجتمع فى الحرب على الوباء كورونا، ومن بين المشاركين، مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لعملاق التواصل الاجتماعي فيس بوك وتيم كوك مؤسس شركة آبل، حيث تعهدوا بالتبرع بالأقنعة للمهنيين الطبيين في محاولة من الشركات الكبيرة القيام بدورها للمساعدة في مكافحة كورونا.

ودون تيم كوك يوم الأحد على حسابه بموقع تويتر إن شركة آبل ستتبرع "بملايين الأقنعة" للمهنيين الصحيين في الولايا ت المتحدة وأوروبا، كما وجه شكره للأطباء قائلاً: "لقد عملت فرقنا في Apple للمساعدة في الحصول على إمدادات لمقدمي الرعاية الصحية الذين يقاتلون COVID-19. نحن نتبرع بملايين الأقنعة للمهنيين الصحيين في الولايات المتحدة وأوروبا وإلى كل واحد من الأبطال في الخطوط الأمامية، نشكركم".

بدوره، قال مارك زوكربيرج إن فيس بوك يتبرع باحتياطي الطوارئ البالغ 720 ألف قناع للعاملين في قطاع الخدمات الصحية.

يذكر أن إدارة فيس بوك قد اشترت الأقنعة في البداية في حالة استمرار حرائق الغابات في كاليفورنيا. وقال زوكربيرج إن الشركة "تعمل أيضًا على الحصول على ملايين أخرى للتبرع".

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وفي نفس السياق، قال مارك بينيوف الرئيس التنفيذي لشركة Salesforce إن الشركة قامت بتسليم 9000 قناع إلى جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو.

وأضاف بينوف: نحن نعمل بجد ونستغل جميع الموار المتاحة لتقديم 5 ملايين قناع اضافي ومعدات الوقاية الشخصية هذا الاسبوع.

كما دون بينوف عبر حسابه على موقع تويتر قائلاً: "نحن نعمل بجد عبر جميع مواردنا وعلاقاتنا لتقديم 5 ملايين قناع إضافي هذا الأسبوع بالإضافة إلى معدات الوقاية الشخصية الحرجة الإضافية. كلنا بحاجة إلى التركيز على توصيل معدات الوقاية الشخصية إلى مستشفياتنا المحلية"

ومن جانبه، قال آلون مسك الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية إن شركته تصنع أجهزة تهوية وتتوقع أن يكون لديها أكثر من 1200جهاز لتوزيعها هذا الأسبوع، ودون هو الآخر على موقع التواصل الاجتماعي: "نتوقع أن يكون لدينا أكثر من 1200 لتوزيعها هذا الأسبوع. إن توصيلها وتركيبها وتشغيلها هو الجزء الأصعب".

ووفقا للتقرير شهدت الصين التي كانت منشأ فيروس كورونا تباطؤًا كبيرًا في الحالات الجديدة، وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية إنه كانت هناك 39 حالة جديدة فقط تم تسجيله امس.