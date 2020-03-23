شكرا لقرائتكم خبر عن متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أانا لسا شباب وكورنا مش هيصبنى"، هى الجملة التى يرددها الشباب هذه الفترة وخصوصا بعدما انتشرت الأقاويل أن كبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، ولكن حذرت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب ويقتل الشباب وذكرت فى رسالتها " لستم محصنين، هذا الفيروس يمكن أن يزج بكم فى المستشفى لأسابيع وقد يقتلكم. حتى لو لم تمرضوا، فإن الخيارات التى تتخذونها بشأن أين تذهبون، يمكن أن تكون الفارق بين الحياة والموت لشخص آخر". لو كنت "شباب" خاف على نفسك من فيروس كورونا . منظمة الصحة العالمية ذكرت أن الشباب غير محصنين من الإصابة بالفيروس . Advertisements خاصة 1ـ إذا كنت "مدخن" نظرا للمشاكل التى تعانى منها رئتيك بسبب التدخين. 2ـ حال معاناتك من ضعف شديد فى الجهاز المناعى. 3ـ إهمال النظافة الشخصية وعدم غسل اليدين بالمياه والصابون. 4ـ الاختلاط المباشر بالمرضى أو التواجد فى الأماكن المزدحمة. 5ـ سوء التغذية وعدم الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات لتقوية المناعة.

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