شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يحذر من الشائعات والأخبار المزيفة ويؤكد نتتبع الصفحات المزيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من الانسياق وراء الشائعات والأخبار المزيفة التى تنشرها الحسابات والصفحات الوهمية التى تريد تضليل الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على أهمية أن لا تؤخذ أية تصريحات رسمية إلا من موقع الجامعة الرسمى على شبكة الإنترنت أو من الصفحة الرسمية الوحيدة للمكتب الاعلامى على فيسبوك، مؤكدًا أنه جار تعقب الصفحات الوهمية التى تنتحل اسم الجامعة وتروج للإشاعات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من أذاع أخبارًا، أو بيانات كاذبة، عن الجامعة.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، كان قد أصدر قرارًا تنفيذيًا منذ فترة للتحذير وتحويل كل من يثير الشائعات إلى التحقيق؛ وبالفعل تم تحويل عدد من المخالفين الى التحقيق.

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الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، علماء الجامعة وذوى الاختصاص لسرعة الإفادة بشأن ما تم من محاولات لإيجاد علاج لفيروس كورونا المستجد، والانضمام للفريق البحثي المشكل بالجامعة.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن الصلاة العلمية واجبة الاستمرار حتى اكتشاف العلاج، مضيفًا أن الدعاء المتواصل إلى الله لن يرتفع إليه سبحانه بدون عمل صالح يرفعه، مستشهدًا بالآية الكريمة من سورة فاطر: "إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ".

وأكد الدكتور محمد الخشت، فى منشوره على فيسبوك، أن الاكتشاف العلمي على رأس الأعمال الصالحة، بل أوجبها الآن، متسائلًا: من منكم أقرب إلى الله الآن، مشيرًا إلى أن الإجابة في المعمل وليست فى مكان آخر، وأن علينا تعميم المسؤولية العلمية المجتمعية أمام الرأي العام عوضًا عن الانشغال بتوافه التواصل الاجتماعى.

جدير بالذكر أن هناك فريقًا بحثيًا من علماء وباحثين جامعة القاهرة يعمل على اكتشاف علاج لفيروس كورونا المستجد.