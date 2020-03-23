شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تخطط لتشغيل خط سكة حديد لربط الغردقة والأقصر لخدمة حركة السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع وزير النقل كامل الوزير مع الدكتور خالد العناني وزيرالسياحة و الاثار بحضور رئيس اتحاد الغرف السياحية ورئيس غرفة المنشات الفندقية و رئيس غرفة الشركات السياحية و ذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون و التنسيق لخدمة القطاع السياحي.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات التي تدعم قطاع السياحة منها دراسة تشغيل قطارات نوم سياحية بين الأقصر والغردقة وذلك لربط المدن السياحية ببعضها و ربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية و مدن البحر الأحمر بمدن وادي النيل.

أكد وزير النقل أن هناك خطة لوزارة النقل لإعادة تأهيل ورفع كفاءة خط سكه حديد أبو طرطور/ قنا/ سفاجا/ الغردقة لافتاً الى أنه مشروع استراتيجى ويخدم صناعة التعدين ونقل الركاب ويسهم مساهمة ايجابية فى تنمية الوادى الجديد والمحافظات التى يمر بها خط السكة الحديد

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كما تم استعراض جهود وزارة النقل في تطوير شبكة الطرق المختلفة وتنفيذ محاور للنيل في صعيد مصر لخدمة المواطنين و المناطق السياحية وكذلك جهود وزارة النقل في رفع الموانيء النيلية و البحرية بما يجعلها تساهم في دعم النشاط السياحي و الاقتصاد القومي ووجه وزير النقل المختصين بالوزارة بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لخدمة القطاع السياحي و المساهمة في ظهوره في أفضل صوره تليق بمكانة مصر العالمية .