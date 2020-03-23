"العدل": تخصيص 750 ألف جنيه للشهر العقاري والطب الشرعي لمتابعة تنفيذ إجراءات الوقاية من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

عقد المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع بعض مساعديه ومسئولي المصالح التابعة للوزارة، لبحث الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وإيجاد الحلول لثمة مشاكل تعوق الاستمرار في تطبيق هذه الإجراءات.

وأضاف بيان صادر من وزارة العدل اليوم الاثنين، إن الاجتماع تناول التأكيد على استمرار إجراءات الوقاية وإتباع النظم الوقائية اللازمة في هذا الشأن، وتوفير المبالغ اللازمة لمصالح الشهر العقاري والتوثيق، والخبراء، والطب الشرعي، بواقع 500 ألف جنية للشهر العقاري، و150 ألف جنية للخبراء و100 ألف جنيه للطب الشرعي، لاستكمال شراء الأدوات والمستلزمات للحفاظ على استمرارية أعمال التطهير لجميع المكاتب على مستوى الجمهورية.

ووجه وزير العدل، بإثبات بيانات المترددين على المحاكم لاحتمال الحاجة إليها عند تقصى أي حالة مصابة بالفيروس، وشدد سيادته على إثابة الموظفين الذين يبذلون جهداً استثنائياً في تنفيذ إجراءات الوقاية من الفيروس.