غرامة وتشميع.. كم عدد المنشآت المُعاقبة بعد 4 أيام من قرار "الغلق"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

4 أيام مضت على قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بغلق أماكن تجمع المواطنين بداية من السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور حتى 31 مارس المقبل، نفاذًا لخطوات الحكومة في الحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19" الذي تسبب في إصابة 327 شخصًا، ووفاة 14 حالات إلى الآن حسب بيان صادر عن وزارة الصحة.

وأغلق المسئولون في المحافظات والمدن المختلفة خلال الأيام الأربعة حوالي ألف و580 منشأة على مستوى الجمهورية، فيما تمثلت تلك المنشآت في المقاهي ومراكز الدروس الخصوصية والمطاعم والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية ومراكز الشباب وغيرها أماكن تجمع المواطنين.

وواجه المضبوطون عقوبة بغلق المنشأة (التشميع) وغرامة تصل إلى 30 ألف جنيه، حسبما قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية في تصريح له، فيما قال المحامي أحمد الجنزوري في تصريحات لمصراوي إنه من المقرر أن يصدر قرار من مجلس الوزراء خاص بالعقوبات المحددة لمخالفي قرار الغلق خلال الأيام المقبلة تحت مسمى "قوانين محددة الفترة".

ويرصد "الخليج 365" الضبطيات التي تمت في شتى المحافظات خلال السطور التالية:

استجابة سريعة من الداخلية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها على المقاهي والكافيتريات على مستوى الجمهورية للتأكد من التزام القائمين عليها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا".

حملات غلق في الإسكندرية

واصلت أحياء الإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية الأمن تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث أغلقت 900 منشأة ممثلة في حضانات وصالات رياضية ومحال ألعاب إلكترونية وصادرت ألفي "شيشة.

الوادي الجديد تواجه مخالفي قرار "الوزراء"

أغلق القائمون على محافظة الوادي الجديد 357 منشأة في حملات مكبرة على المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمحال التجارية بنطاق المحافظة.

غلق محال في الفيوم

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شنت أجهزة البحث الجنائي وشرطة المرافق بالفيوم، حملة مكبرة على مستوى المحافظة، وأغلقوا 120 محًلا فتحوا أبوابهم بعد السابعة مساء.

مصادرة "شيش" وقفل حضانات في سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إغلاق 39 حضانة أطفال، ومصادرة 664 شيشة، ومنع إقامة الأسواق العامة، خلال حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة للمراكز والمدن والأحياء.

تشميع منشآت في الإسكندرية

أغلقت أحياء الإسكندرية 35 منشأة متنوعة بالشمع الأحمر وفرضت غرامات مالية على أصحابها، لمخالفتهم قرار الغلق.

محاضر لمحلات في الغربية

تحرر في الغربية خلال الحملات اليومية الخاصة بمتابعة تنفيذ قرار رئيس الوزراء 29 محضرًا لغلق عدد من المحال المخالفة.

تشميع أماكن في شبرا الخيمة

حملة مكبرة في شبرًا انتهت بغلق وتشميع 84 منشأة تنوعت بين "محلات وكافيهات ومطاعم وصالات جيم"، لعدم التزامهم بالغلق.

غلق محال تجارية في كفر الشيخ

أغلق القائمون على محافظة كفر الشيخ 16 محلا تجاريا، في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه "كورونا".