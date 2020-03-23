نقيب الصحفيين: الصندوق الاجتماعي وافق على تأجيل أقساط الاسكان الاجتماعي 6 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين إن المهندسة مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وافقت على تأجيل الأقساط البنكية بالنسبة إلى الصحفيين الحاصلين على وحدات إسكان اجتماعي مدعومة من الدولة، على ان تلتزم البنوك المتعاملة مع الصندوق بنفس التأجيل لنفس المدة للصحفيين الحاصلين على وحدات غير مدعومة.

واضاف نقيب الصحفيين، في بيان أنه تواصل مع رئيسة الصندوق لمعرفة موقف الصحفيين أعضاء النقابة الحاصلين على وحدات سكنية من الصندوق في ظل قرارات الدولة بتأجيل سداد الأقساط البنكية لمدة 6 شهور، موضحا أنه اتفق مع محمد سعد عبدالحفيظ عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة الإسكان على المتابعة اليومية لكل حالات الزملاء المستفيدين من الإسكان الاجتماعي في ظل تلك القرارات، لحل أي مشكلات قد تواجه أعضاء النقابة في تطبيقها على حالاتهم.