محافظ الجيزة يقود حملات ببولاق الدكرور والعمرانية لمتابعة التزام المحلات بالغلق

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة - (أ ش أ):

قاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حملة مكبرة بأحياء بولاق الدكرور والعمرانية للتأكد من الالتزام بالقرارات الصادرة لمواجهة فيروس كورونا ومدى تفاعل المواطنين معها والتزام المحلات والمقاهي والكافيتريات بالغلق في المواعيد المقررة . وشملت جولة محافظ الجيزة شوارع فيصل والعشرين وترعة عبدالعال 1 ، ورافقه خلالها اللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة.

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة الإلتزام بالتواجد بالمنزل حفاظاً على سلامتهم . في السياق ذاته، قامت محافظة الجيزة بتطهير وتعقيم مواقف سيارات ميدان الجيزة وموقف المنيب للاقاليم والمناطق المحيطة بها ومرفق الاسعاف ومحيط حديقة الحيوان حفاظا على سلامة المواطنين واستكمالا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وذلك بتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ومتابعة من اللواء علاء بدران السكرتير العام.

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