حدث ليلاً| وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بـ"كورونا" وحظر التجول في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بـ"كورونا".. والقوات المسلحة تنعاه

نعت القوات المسلحة بمزيد من الحزن والأسى، اللواء أركان حرب خالد شلتوت، الذي وافته المنية الأحد.

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"نحن في معركة وعي ولا تنساقوا وراء الشائعات".. الحكومة مخاطبةً المصريين

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن إدارة الأزمات والكوارث الصحية بوزارة الصحة تجتمع على مدى الساعة لمتابعة خطوات التصدي لانتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى أن هناك تكليفات من رئاسة الوزراء لوزير المالية بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة من وزارة الصحة لمواجهة تلك الأزمة.

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"الصحة": ما زلنا في السيناريو الثاني.. والإجراءات تحِد من إصابات كورونا"

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر ما زالت في السيناريو الثاني لمواجهة فيروس كورونا، وإن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية؛ لتجنب الوصول إلى السيناريو الثالث.

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البنك الأهلي يبدأ تأجيل أقساط القروض وبطاقات الائتمان 6 أشهر

قال البنك الأهلي المصري، إنه بدأ تنفيذ تعليمات البنك المركزي، بتأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر اعتبارا من تاريخ تعليمات المركزي الصادرة يوم 15 مارس الجاري.

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وزيرة التضامن: زيادة المعاشات السنوية أول يوليو بنسبة 14%

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن التكليف الثاني من الرئيس عبد الفتاح السيسي هو زيادة المعاشات بداية من 1 يوليو بنسبة 14%، مضيفةً: "صرف العلاوات الخمس مع الـ14% مع كثير من المزايا التي تم طرحها يمثل حزمة كبيرة على الدولة".

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عمرو أديب: الحكومة المصرية نجحت في اختبار توفير السلع الغذائية

قال الإعلامي عمرو أديب إن الحكومة المصرية نجحت في اختبار توفير السلع الغذائية رغم تكالب عديد من المصريين على الشراء والتخزين؛ تحسبًا لأزمة انتشار فيروس كورونا.

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وزير قطاع الأعمال: منح العاملين في الغزل والنسيج بالمحلة إجازة حتى 31 مارس

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن قرار منح العاملين في شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى إجازة حتى 31 مارس الجاري، جاء حرصًا على حياة المواطنين مع ظهور حالتَي إصابة في المنطقة المحيطة بالشركة.

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لمدة 21 يوما.. حظر التجول في السعودية من 7 مساء حتى 6 صباحا

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا بحظر التجوال في البلاد من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا.

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جونسون يحذر من إجراءات صارمة إذا تجاهل الشعب توجيهات لمواجهة كورونا

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أن حكومته ستفرض " إجراءات أكثر صرامة" لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد إذا واصل البريطانيون تجاهل دعوات وقف التجمعات الاجتماعية والسفر غير الضروري.

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الصحة التونسية تتوقع تزايد أعداد المصابين بكورونا خلال أيام

توقع المدير العام للرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة التونسية، شكري حمودة، تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام القادمة، بعد اكتشاف ثلاث بؤر جديدة لتفشي الفيروس، إلى جانب جزيرة جربة التي تم إعلانها بؤرة في وقت سابق الأحد.

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