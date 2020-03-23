أخبار مصر | تعافي أول مسنة إيطالية من فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعافي أول مسنة إيطالية من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مستشفى في مدينة مودينا عن تعافي أول مسنة تبلغ من العمر ٩٥ عاما، من فيروس كورونا، إذ نقلت وسائل إعلام تصريحات عن أطباء المستشفى يؤكدون أن جسم السيدة العجوز شفي بالكامل من الفيروس.

وقام الأطباء بالتفاف حول سرير السيدة العجوز لالتقاط الصور التذكارية معها ونشرها لرفع الروح المعنوية لدى العاملين في الرعاية الصحية فى كل مدن إيطاليا.

ووفق صحيفة "ميرور" البريطانية، رفض الأطباء الكشف عن اسم المريضة واكتفوا بتصويرها ونقل صورها على مواقع التواصل الاجتماعي لرفع الروح المعنوية للإيطاليين. وقال مسئولون في إيطاليا: إن إجمالي عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا في البلاد ارتفع لـ651 حالة في يوم واحد، ليصل إلى 5476 حالة مسجلا زيادة قدرها 13.5 بالمئة، لكنه أقل من يوم السبت الذي سجلت فيه 793 حالة وفاة. وقالت هيئة الحماية المدنية، إن إجمالي عدد حالات الإصابة في إيطاليا ارتفع من 53578 إلى 59138 بزيادة قدرها 10.4% وهي أقل زيادة في النسبة منذ ظهور المرض المعدي في 21 فبراير. Advertisements

ومن بين كل الإصابات بأنحاء البلاد تعافت تماما 7024 حالة أمس الأحد مقارنة مع 6072 حالة في اليوم السابق، إذ بلغت الحالات بالعناية الفائقة 3009 مقابل 2857 حالة في السابق.

وظل إقليم لومباردي الشمالي الأكثر تضررًا في وضع حرج مسجلا 3456 حالة وفاة و27206 حالة إصابة مقابل 3095 وفاة و25515 إصابة في السابق.

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، أنه يجب على كل الشركات الإيطالية أن تغلق حتى الثالث من أبريل على الأقل باستثناء الشركات التي تقدم خدمات أساسية للحفاظ على سلسلة الإمداد في البلاد في أحدث محاولة مستميتة لوقف انتشار جائحة كورونا.

وفي سياق آخر صادرت التشيك شحنة مساعدات مرسلة من الصين إلى الدولة الموبوءة، حسبما قالت سلطات براغ التي حاولت تدارك الأمر.