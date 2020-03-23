شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يتابع عمليات تعقيم المنشآت السياحية والحكومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، على تكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمنشآت الحكومية والسياحية والمديريات الخدمية ودور العبادة والتنسيق مع مديريتي الطب البيطري والتموين لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والصيدليات وأماكن بيع المنظفات والمطهرات لإحكام الرقابة والسيطرة وعدم استغلال المواطنين، وإحالة محتكري السلع ومن يقوم برفع الأسعار للنيابة العامة، وذلك في كل مدن المحافظة من شمالها إلى جنوبها، ويأتي ذلك في ضوء الاجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المحافظ أنه يتابع يومياً الحملات المكبرة من المدن بالتعاون والتنسيق مع قوات مديرية أمن البحر الأحمر والجهات المعنية، للمرور الميدانى بكافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية للتأكد من قيام جميع المحال والمنشأت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية وتقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيهة ووحدات الطعام المتنقلة بالالتزام بتنفيذ قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بالإغلاق يومياً بدءاً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام المواطنين ليوم 31 مارس الحالى، مشدداً على المسئولين باتخاذ الاجراءات الرادعة حيال كل من يخالف تنفيذ ذلك وعدم الإلتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق بإستثناء خدمات توصيل الطلبات للمنازل وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت.

وثمن محافظ البحر الأحمر، جهود الحكومة لإجراءاتها الوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، مناشداً المواطنين بالالتزام بإرشادات وزارة الصحة للوقاية من الفيروس، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، وأشاد بالوعى الحضارى والمستنير لأبناء البحر الأحمر بجميع أنحاء المحافظة وإستجابتهم السريعة بالالتزام بقرارات الحكومة.