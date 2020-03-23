شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الإثنين.. الأخبار المتوقعة 23 مارس 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

القاهرة.. تغلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية أبوابها للتعقيم والتطهير وتطبيق إجراءات السلامة والوقاية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس «كورونا.

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الخرطوم.. يتم تشغيل معبر «قسطل – اشكيت» البري بين مصر والسودان، أمام المواطنين المصريين والشاحنات، التي لا تزال ترغب في العودة إلى أرض الوطن، قبل إغلاق المعابر في إطار الإجراءات التي اتخذتها الدولتان من أجل مكافحة فيروس كورونا.

عمان.. تعلن الأردن عن أوقات محددة يسمح فيها للمواطنين بالخروج لقضاء حوائجهم الضرورية وذلك بعد فرض حظر التجول لمنع انتشار فيروس كورونا.

عواصم عالمية.. يحتفل العالم باليوم العالمي للأرصاد الجوية تخليدا لذكرى دخول اتفاقية المنظمة العالمية للأرصاد الجوية حيز التنفيذ.