شكرا لقرائتكم خبر عن الإجراءات الجديدة لتوصيل التيار الكهربائى للمنشأت السكنية × 6 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الإجراءات الجديدة لتوصيل التيار الكهربائى للمنشآت السكنية على الجهدين المتوسط والمنخفض.

و فيما يلى إجراءات توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية للمنشآت السكنية على الجهدين المتوسط والمنخفض والمطبقة اعتباراً من 17 مارس 2020:

1- يتقدم طالب التغذية الكهربائية إلى الشركة المرخص لها بتوزيع الكهرباء المعنية بطلب توصيل التغذية الكهربائية للمنشأة السكنية، بعد استيفاء البيانات المذكورة في الطلب مرفقاً به المستندات المطلوبة.

2- يقوم مقدم الطلب بسداد مقابل المعاينة بواقع 50 جنيها عن كل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية بالمنشأة السكنية، وبحد أقصى 500 جنيه عن المنشأة الواحدة.

3- تقوم الشركة بمعاينة المنشأة السكنية ودراسة بدائل تغذيتها وإعداد بيان بتكلفة توصيل التغذية الكهربائية (المقايسة)، موضحاً به تكلفة التوصيل (النمطية أو الفعلية)، والتزامات صاحب المنشأة السكنية فيما يتعلق بتوفير غرفة المحولات أو الموزع.

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4- تقوم الشركة بإعداد مطالبة بقيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمنشأة السكنية و توضح إجمالي التكلفة المطلوبة وأسلوب السداد، والتزامات كل من الشركة وطالب التغذية.

5- في حالة طلب غرفة محولات أو موزع من صاحب المنشأة السكنية يتم تسليم نسخة من المواصفة الفنية التفصيلية المعتمدة من الشركة لغرفة المحولات أو الموزع طبقاً للضوابط الموضحة.

6- بعد سداد صاحب المنشأة السكنية لقيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية (المقايسة)، وتوفير غرفة المحولات في حالة طلب توفيرها طبقاً للقواعد، وإحضار تصاريح التنفيذ اللازمة، تلتزم شركة التوزيع بمد شبكة الجهد المتوسط والمنخفض من مصدر التغذية إلى غرفة المحولات حسب الحالة، طبقاً للبرنامج الزمنى المعتمد حرصاً على سرعة تنفيذ توصيل التغذية الكهربائية للمشروع، وتركيب العداد وإطلاق التيار.

يراعى عند تنفيذ جميع الإجراءات التزام شركة التوزيع بالبرنامج الزمني للتنفيذ الموضح بالبند الثالث من دليل قواعد توصيل التغذية الكهربائية للمنشأت السكنية.