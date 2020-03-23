شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: إنهاء تنفيذ برج كفر الدوار بمشروع تحديث الإشارات نهاية مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة السكة الحديد أنه مخطط انتهاء تنفيذ وتشغيل برج كفر الدوار بخط القاهرة ـ الإسكندرية نهاية الشهر الجارى، وذلك ضمن مشروع كهربة وتحديث إشارات خط القاهرة ـ الإسكندرية بطول 208 كم، حيث تقوم بتنفيذه شركة تاليس الإسبانية.

وأضافت هيئة السكة الحديد أن المشروع يستهدف زيادة عوامل الأمان على الخط من خلال التحكم آليا في حركة القطارات وتقليل تدخل العنصر البشرى، بجانب تقليل زمن التقاطر بين القطارات من خلال زيادة أعداد القطارات العاملة على الخط.

كانت هيئة السكة الحديد أعلنت منذ أيام تشغل ودخول الخدمة برجي طوخ وسندنهور ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد القاهرة ـ الإسكندرية بطول ٢٠٨ كم، والذى يتكون من ١٩ برج رئيسي و١٤ برج ثانوي و80 مزلقان، لافتة إلى أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت حتى الآن 74%، وتم حتى دخول عدد ٧ برج رئيسي ( قويسنا – بركة السبع – كفر الزيات – ايتاي البارود – ابوحمص – طوخ – سندنهور ) و3 برج ثانوي و34 مزلقان الخدمة.

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وأوضحت هيئة السكة الحديد برج طوخ يتحكم في عدد 39 سيمافور ضوئي وعدد 2 مزلقان تعمل أوتوماتيكيًا وعدد 24 موتور تحويلة، ويتحكم برج سندنهور في عدد 26 سيمافور ضوئي وعدد 2 مزلقان تعمل اوتوماتيكيا وعدد 20 موتور تحويلة.

وأفادت هيئة السكة الحديد أن مشروع تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، بجانب تزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

وأشارت هيئة السكة الحديد ً أنه جاري ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1869 كم بتكلفة 37 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.