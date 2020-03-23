شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادا لافتتاحها.. مناقصة لتوريد أثاث محطات مترو "النزهة ـ عدلى منصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت الهيئة القومية للأنفاق مناقصة عامة بين الشركات المختلفة لاختيار إحدى الشركات لتوريد أثاث محطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو من النزهة حتى عدلى منصور والجارى إنهاء أعمال تنفيذها وتشطيباتها استعدادا لافتتاحها للجمهور الشهر المقبل.

وتنافس في المناقصة التي أعلنت عنها الهيئة القومية للأنفاق 10 شركات متخصصة في توريد الأثاث من مكاتب ومقاعد انتظار وخلافه لصالح المحطات الـ 6، كما بدأت لجنة البت الرئيسية في الهيئة القومية للأنفاق في فحص العروض الفنية والمالية تمهيدا لاختيار إحداها لتوريد قطع الأثاث المطلوبة.

كانت وزارة النقل أعلنت إنه مخطط افتتاح وتشغيل 6 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو خلال إبريل المقبل، وهى محطتى النزهة 1 وهشام بركات بجانب محطات عمر بن الخطاب وقباء والهايكستب وعدلي منصور، لافتة إلى أن جميع هذه المحطات علوية منفذة عبر جسم كوبرى ممتد، كما أن محطة عدلى منصور ستشمل إنشاء موقف للسيارات بجانب أنها ستربط مع مشروع القطار الكهربائى الرابط للعاصمة الإدارية والعاشر من رمضان والجارى تنفيذه.

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وتوصل الهيئة القومية للأنفاق أعمال التشطيبات واستكمال نظم الإشارات والاتصالات والتحكم بالمحطات الـ 6، كما انها انتهت من مد السكة فى هذه المحطات من النزهة 1 حتى محطة عدلى منصور، ومحطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث ابتداء من محطة النزهة 1 التالية لمحطة نادى الشمس بمصر الجديدة حتى محطة عدلى منصور بالسلام تمتد بطول حوالى 7 كم وعدد 6 محطات جميعها علوية منفذة عبر كبارى علوية ممتدة تكوّن مجتمعة جسر علوى يسير عليه المترو ومحطاتها بالكامل علوية وتنفذها مجموعة من الشركات المصرية 100%

وتعمل الهيئة على سرعة إنهاء تنفيذ ورشة للعمرة الجسيمة المجاورة لمحطة عدلى منصور والتى تعد أكبر ورشة لصيانة قطارات المترو بالشرق الأوسط، بحيث يتم الإنتهاء من تنفيذها بالكامل واستخدامها فى أعمال صيانة قطارات الخط الثالث قبل نهاية يونيو المقبل.

ومحطة النزهة 1 يقوم بتنفيذها تحالف فرنسى مصرى تقوده شركة فينسى الفرنسية، فيما يقوم بتنفيذ الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتد من محطة هشام بركات بالنزهة حتى محطة عدلى منصور بالسلام تحالف من الشركات المصرية 100% ويضم هذا الجزء الممتد بطول 6.35 كم 5 محطات علوية منفذة عبر جسم علوى ممتد وهى محطات هشام بركات، وقباء وعمر بن الخطاب والهايكستب والمحطة التبادلية عدلى منصور بجوار موقف العاشر، حيث الربط مع مشروع القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان.