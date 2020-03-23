شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية حتى نهاية مارس للتعقيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مصطفي وزيري الامين العام للمجلس الاعلي للاثار أن قرار غلق جميع المتاحف و المواقع الاثرية بجمهورية مصر العربية سيسرى ابتداء من صباح اليوم الاثنين و حتي 31 مارس، و ذلك للتعقيم و التطهير و تطبيق إجراءات السلامة و الوقاية بالتعاون مع وزارة الصحة و السكان ووفقا للمعايير العالمية.

وأكد وزيرى ، أن القرار يأتى استمرارًا في تطبيق الإجراءات الاحترازية و الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، و خلال هذه الفترة سيتم ايضا عقد دورات توعية للعاملين بالمتاحف و المناطق لطرق الوقاية و الحماية من الفيروس.

وكانت وزارة السياحة والاثار قد قامت بتطهير 4 مواقع أثرية هامة داخل القاهرة والجيزة ويأتى هذا في اطار حرص وزارة السياحة والآثار علي سلامة العاملين بها، واستمرارًا لتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وشملت المناطق منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري بالتحرير وقلعة صلاح الدين ومنطقة آثار سقارة، ولفتت الوزارة ألى أن الاربع مناطق تعتبر مرحلة أولي علي ان يتم توزيعها علي باقي المناطق تباعا.

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وبدات وزارة السياحة والآثار حملة تعقيم وتطهير المتاحف والمواقع الاثرية بمدينتي الإسكندرية ورشيد، وذلك للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، في ظل التدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس.

وأوضح الدكتور مصطفي وزيري الامين العام للمجلس الاعلي للآثار أن حملة التطهير والتعقيم في الإسكندرية بدأت بمنطقتي كوم الشقافة وعمود السواري وكذلك بمتحف رشيد بمدينة رشيد، وسوف يتم تعقيم باقي المتاحف والمواقع الآثرية تباعا علي التوالي ، مشيرا الي أن عملية التطهير تتم وفقا للمعاير الدولية لاجراءات التطهير، وباستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.