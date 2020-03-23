شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: ضخ 10 آلاف عبوة «555 والشبراويشي».. و2 لتر «كحول إيثيلي» لكل مواطن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد المحاسب محمد عبدالرحيم، رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، إنه سيتم ضخ 10 آلاف عبوة في فروع المجمعات الاستهلاكية الأهرام والنيل والإسكندرية؛ وذلك لسد عجز المنتجات الكحولية في الأسواق، مشيرا أنه خلال ساعات ستكون منتجات الشركة والتي تشمل «الشبراويشي» و«كولونيا 555»، متاحة للمستهلكين، بالإضافة إلى حاملي البطاقات التموينية بسعر 38 جنيهًا لكلٍّ منهما.
وأضاف عبدالرحيم، أنه سيتم أيضًا طرح الكحول الإيثيلي في فروع شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، خلال الأسبوع الحالي، وذلك للمستشفيات والمصانع بغرض تطهيرها وتعقيمها، مشيرا أن الكحول الإيثيلي سيكون متاحًا أيضًا للمواطنين كافة، ولكن بحد أقصي 2 لتر لكل مواطن.
وأوضح عبدالرحيم، أنه جارٍ تحديد سعر بيع لتر الكحول الإيثيلي مع لجنة سياسات التسعير بالشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز حماية المنافسة.
يُذكر أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية وتعد إحدى أذرع الحكومة لتوفير كل السلع الغذائية الاستهلاكية للمواطنين حاملي البطاقات التموينية وغيرهم من المستهلكين، ويبلغ عدد فروع المجمعات الاستهلاكية ما يزيد على 3 آلاف فرع في القاهرة والجيزة والإسكندرية؛ وهي شركات الأهرام والنيل والإسكندرية.
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