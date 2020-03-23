شكرا لقرائتكم خبر عن «نظرة» تقترح تدابير عاجلة بشأن السجينات على خلفية تفشي «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت مؤسسة نظرة للدراسات النسوية ورقة بحثية تتضمن مقترح تدابير عاجلة للسجينات المصريات على خلفية تفشي وباء كورونا المستجد.

وقالت الموسسه «في 11 مارس 2020 أكدت منظمة الصحة العالمية المخاوف المحيطة بانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث أعلن مدير المنظمة أن الفيروس أصبح «جائحة عالمية»، مضيفا أنه يمكن السيطرة عليه في حال عززت الدول من إجراءات التصدي له واحتوائه. أصبح العالم يشهد كارثة إنسانية محققة تهدد استقرار كافة الدول وتعصف بحيوات البشر، لا منجى منها إلا إذا تم الالتزام بالمسؤولية السياسية في التعامل الإنساني والأخلاقي والجاد مع هذا الوباء وتشارك الجهود والخبرات اللازمة، فلا مجال للتقاعس والتأخر في اتخاذ التدابير في أي دولة، إذ أن الفيروس لا يهدد سكانها فقط بل يهدد العالم بأكمله بحسب بيان لموسسة نظرة للدراسات النسوية».

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وقالت الموسسة «حتى تاريخ هذه الورقة، سجل (كوفيد-19) أكثر من 240 ألف حالة إصابة حول العالم، ووفيات تتجاوز ال 10 آلاف شخص، وتشهد عدد من الدول إعلان لحالات الطوارئ وتسخير للإمكانات القصوى نحو احتواء انتشار الوباء والمحافظة على عدم انهيار النظام الصحي أمام تكدس حالات المصابين والمصابات التي ستحتاج إلى المساعدة وقد لا تستطيع الحصول عليها وهو ما أصبح درساً مستفاداً من خبرة بعض الدول مثل إيران وإيطاليا».

وتابعت «دخلت مصر في مواجهة مع خطر الوباء منذ إعلان أول إصابة في فبراير الماضي، لكن المخاوف الحقيقية بدأت مع إعلان ثاني حالة إصابة بالفيروس في أول مارس، وبلغ عدد الإصابات حتى 19 مارس 256 بينهم 28 حالة شفاء و7 حالات وفاة، إلا أن هذا لا ينفي التعامل الجاد والمسؤول الذي تسجله الحكومة المصرية حتى الآن في التعامل مع هذه الأزمة ومحاولات احتواءها وضمان أمان المواطنين/ات باتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والتعامل مع الحالات المصابة أو المشتبه في إصابتها، إلا أنه حتى الآن لم يتم إعلان خطة واضحة حول الإجراءات الوقائية الخاصة بالسجون ويظل سؤال السجون المصرية والمخاطر حول انتشار الفيروس بداخلها مطروح بقوة إلى الآن؛ خاصة ونحن في الأسبوع الثالث الذي سجل في تجارب الدول التي شهدت تفشي واسع للمرض مثل الصين، إيران، إيطاليا بداية الفترة الحرجة، حيث يمكن أن يشكل كل يوم تأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للوباء منعطف خطير للأزمة».

وقالت المؤسسة «من منطلق مسؤوليتنا تجاه نساء هذا الوطن، وتجاه هذه الأزمة والتي تحتاج منا جميعا لتشارك الحلول والخبرات والتصورات حول إجراءات الحماية، تأتي هذه الورقة والتي تسلط الضوء على الخطر المحيط بأوضاع السجينات في مصر، ليس فقط من حيث سهولة تحول السجون ومقار الاحتجاز إلى بؤر حيوية للفيروس المستجد، ولكن أيضا من حيث التأكيد على حقوق النساء السجينات في الصحة والحفاظ على حيواتهن والتمتع بحقوقهن في ظل كارثة إنسانية قد تضاعف صور التمييز والعنف تجاه النساء دون أن ينتبه لهن أحد».