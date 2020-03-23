شكرا لقرائتكم خبر عن عميد علوم القاهرة يتابع تنفيذ خطة «التعلم عن بعد» خلال فترة تعليق الدراسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور عبدالحميد وجدي المناوي، عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، تقريرا مقدما من وحدة التعلم الاليكتروني بالكلية يفيد بما تم إنجازه من رفع كافة المحاضرات بجميع المستويات الدراسية على موقع الكلية والجامعة خلال فترة تعليق الدراسة.

حيث ذكر المناوي أن الكلية حريصة على تنفيذ استراتيجية جامعة القاهرة للتحول إلى جامعة ذكية وتنفيذ خطة الجامعة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، للتعليم عن بعد بالاعتماد على وسائل غير تقليدية ومتنوعة لتقديم المادة العلمية ومراعاة الجودة في العملية التدريسية.

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وأضاف المناوي أن الكلية تذخر بأعضاء هيئة تدريس متميزين وحريصين على أداء مهامهم، مشيرًا إلى أن هناك اقبالًا شديدا من الأساتذة وتفاعلًا جيدا من الطلاب بشأن تنفيذ خطة التعليم عن بعد واستخدام المنصات التعليمية لشرح المحاضرات الدراسية عن بعد.

وذكر المناوي أن المحاضرات تنوعت بين التسجيلات الصوتية والمادة العلمية بصورة pdf ومقررات مزودة بشروح توضيحية، وأضاف أنه تم عمل جلسات تفاعلية بين الطلاب والأساتذة بالاستعانة بعدد من برامج وتطبيقات التعليم عن بُعد.

وأشارت الدكتورة إيمان علاء الدين، المستشار الإعلامي للكلية، أن الكلية حريصة على المشاركة الإيجابية والبناءة وتقديم خدمة تعليمية وبحثية متميزة، للمساهمة في إيجاد حلول مبتكرة لأزمة فيروس كورونا المستجد، وأضافت أن هذا يعد أحد الاليات المتبعة لالتزام الكلية بالمساهمة الإيجابية في حل المشكلات المعاصرة التي تواجه هذا الوطن العظيم، يأتي ذلك انبثاقا من الدور البارز للقيادة السياسية في إدارة هذه الأزمة وضرورة تكاتف كافة الأطراف المعنية لمواجهة هذا الفيروس المستجد.