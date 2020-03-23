شكرا لقرائتكم خبر عن بني سويف: مصادرة ١٠ آلاف قفاز و١٩ عبوة كحول امتنع أصحابها عن بيعها للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار وتكثيف أعمال الرقابة والتفتيش على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية، ولضمان وصول السلع المدعمة لمستحقيها وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية ومواجهة كافة صور وأشكال الغش التجاري.

جاء ذلك خلال استعراضه لنتائج الحملات التي قامت بها مديرية التموين، مساء الأحد، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والصحة والبيئة والطب البيطري والوحدات المحلية، والتي أسفرت عن تحرير محاضر لمخالفات متنوعة وضبط كميات من السلع والأغذية والمواد التموينية ومخالفات لمخابز وإداراة منشأت بدون ترخيص، وامتناع عن البيع وحجب سلع بغرض التخرين، وعرض سلع منتهية الصلاحية للبيع وغيرها من المخالفات.

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وشملت المحاضر التي تم تحريرها خلال تلك الحملات: تحرير محضر لصاحب شركة مستلزمات طبية بمدينة بني سويف لامتناعه عن بيع قفازات طبية، حيث تم مصادرة 10آلاف و600 قفاز تم ضبطها بالشركة، بالإضافة إلى تحرير محضر لشركة مستلزمات طبية آخرى لامتناعه عن بيع كحول ومطهرات، وتم مصادرة 19عبوة من الكحول والمطهرات، وتحرير محضر لصاحب مخزن باهناسيا لامتناعه عن بيع أرز وتم مصادرة 500 كيلو تم ضبطها بالمخزن، وتحرير محضر لصاحب محل بقالة بمركز سمسطا وتم مصادرة عدد 7 كجم مخلل و3 كجم ورق عنب مجفف وعبوات صلصة وزيتون ومربى، و3 محاضر لعدم الإعلان عن سياسة الاستبدال والاسترجاع بمركز سمسطا، فضلاً عن تحرير محضر لإدارة منشأة لبيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمركز الواسطى.

كما تمكنت الحملة من تحرير 3 محاضر متنوعة لمخابز بلدية بواقع محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 15 جرام لمخبز في مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، ومحضر لعدم النظافة وآخر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل لمخبزين بمدينة بني سويف، وذلك بالإضافة إلى تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بمحلات تجارية بمركزي الواسطى واهناسيا، و7 محاضر لمحلات مواد غذائية ومطاعم بمدينة الواسطى لعدم وجود شهادات صحية تفيد خلو العاملين من الأمراض المعدية، علاوة على المرور على عدد من المحلات التجارية ومركز لتعبئة الأرز بمدينة بني سويف، حيث تم التأكد من وجود السلع وتوافرها وعدم وجود زيادة في أسعار السلع بتلك المراكز التجارية.

من جهته أوضح المهندس وصفى عبدالله وكيل وزارة التموين، أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وبالتنسيق مع مباحث التموين بمديرية الأمن والجهات ذات الصلة من الطب البيطري والصحة والوحدات المحلية وذلك ضمن خطة المحافظة بتشديد الرقابة والتفتيش الدوري والمتابعة المستمرة للأسواق والمحلات ومخازن السلع ومستودعات البوتاجاز ومحطات المواد البترولية من خلال حملات مفاجئة، لضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة وتطبيق القانون على المخالفين.