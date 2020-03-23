شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يقرر تأجيل مجالس التأديب حرصًا على سلامة الجميع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه تم تأجيل جلسات مجالس التأديب الطلاب والموظفين وهيئة التدريس حرصًا على سلامة الجميع من احتمالية انتقال العدوى، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة داخل المجتمع الجامعي.

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