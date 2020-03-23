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رسائل الرئيس السيسى للمصريين حول أزمة كورونا.. طمأنة ومسئولية وتحد (إنفوجراف)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من الرسائل حول أزمة كورونا التى تواجه العالم، وما اتخذته مصر من إجراءات لمواجهة الوباء العالمى، وذلك خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية

 

 

ليس لدينا أي مشكلة فى احتياطى السلع الأساسية ويكفى 3 أشهر

 

متخزنوش السلع ومعندناش مشكلة فى أى مواد غذائية

 

 

نحتاج لمزيد من الانضباط للسيطرة على انتشار فيروس كورونا

 

شعبنا غالى علينا جدا ونعمل كى لا يتضرر أحد

 

 

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أزمة فيروس كورونا غير مسبوقة على مستوى العالم

 

ساعدونا لمواجهة أخطر أزمة بسبب كورونا

 

 

كل التحية لشباب مصر على مبادراتهم للتوعية بأزمة كورونا

 

نسعى للخروج من أزمة كورونا بأقل تكلفة ممكنة

 

 

برنامج الإصلاح الاقتصادى ساعدنا فى مواجهة تداعيات كورونا

 

خصصنا 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا ..ومصر دولة مش قليلة

 

 


 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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