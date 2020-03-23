نائب يعلن على الهواء تبرعه بمكافأة شهر للعمالة اليومية و يطالب النواب بالتبرع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب مصطفي سالم، عضو مجلس النواب، تبرعه بمكافأة شهر من المجلس للعمالة غير المنتظمة بسبب الأزمة التى تمر بها البلاد جراء مواجهة انتشار فيروس كورونا، داعياً زملاءه في المجلس التبرع من أجل العاملين بعد مكوثهم داخل المنزل.
وطالب النائب خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج التاسعة، المذاع عبر فضائية الأولي المصرية، الشعب المصري التكاتف مع أجل مواجهة أزمة فيروس كورونا لمنع انتشار العدوي، ومساعدة الأجهزة المصرية التى تبذل مجهود كبير.
وفي سياق منفصل أعلن فرج عامر رئيس نادى سموحه إنشاء صندوق تبرعات للعاملين المتضررين من وقف النشاط الكروى بخلاف صرف الرواتب فى مواعيدها كمساهمة منه لمساعدة هؤلاء العمال فى محنتهم الحالية بعد تجميد النشاط الكروى حتى نهاية الشهر الجارى بسبب انتشار وباء كورونا
كان فرج عامر أعلن أنه لن يضار أحد داخل ناديه من جراء وباء كورونا وقال فرج عامر عبر حسابه الرسمي علي تويتر:"تحية لمعالي الوزير اشرف صبحي ودائما اتشرف بالحوار البناء معه واؤكد علي ايجابيته وحرصه علي البناء والاستقرار واؤكد أن نادي سموحة حريص علي استقرار الجميع ، ولن يضار أحد في نادي سموحة"
وفي وقت سابق أعلن فرج عامر، رئيس نادى سموحة الرياضى بالإسكندرية، عن غلق النادى نهائيا حتى 30 مارس الجارى تنفيذا لتعليمات وتوجيهات الدولة لعدم انتشار فيروس كورونا وحماية الاعضاء ومنع دخول أى شخص إلى حرم النادى . وكشف عامر عبر حسابه على تويتر :" أن الإدارة سوف تستمر في العمل بصورة رمزية بما يضمن نضافة النادي وصيانته وتقديم الخدمات العاجلة والحيوية لمن يرغب في ذلك"
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