ترامب: من الضرورى احترام توجيهات السلطات لمواجهة كورونا العدو الخفى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه من الضرورى احترام توجيهات السلطات لمواجهة العدو الخفى "كورونا"،
وأضاف "ترامب"، خلال مؤتمر صحفى له، أن كافة حكام الولايات سيضطلعون بمهامهم بالتعاون مع الحرس الوطنى لإنقاذ حياة الناس.
وكان تشاد وولف القائم بأعمال وزير الأمن الداخلى الأمريكي، قد قال اليوم الأحد، إنه لا توجد خطط فورية لوقف السفر فى داخل الولايات المتحدة وسط تفشى فيروس كورونا.
وأضاف أن الإدارة الأمريكية يمكن أن تطبق مجموعة من القيود إذا دعت الحاجة لذلك.
وقال وولف أيضا فى مقابلة مع قناة فوكس نيوز التلفزيونية إن التقارير التي تحدثت عن إغلاق على المستوى الوطنى كاذبة وجزء من حملة تضليل يمكن أن يكون وراءها أشخاص على الإنترنت من روسيا أو غيرها.
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