ضياء رشوان: أقساط الصحفيين للإسكان الاجتماعى مؤجلة 6 شهور

وأضاف ضياء رشوان فى بيان له:" أكدت مي عبدالحميد أن الصندوق سيؤجل الأقساط لنفس المدة لكل الصحفيين الحاصلين على وحدات إسكان اجتماعي مدعومة من الدولة، بينما ستلتزم البنوك المتعاملة مع الصندوق بنفس التأجيل لنفس المدة للصحفيين الحاصلين على وحدات غير مدعومة".

وأشار ضياء رشوان إلى أنه اتفق مع الزميل محمد سعد عبدالحفيظ عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة الإسكان على متابعته اليومية لكل حالات الزملاء المستفيدين من الإسكان الاجتماعى فى ظل تلك القرارات، لحل أى مشكلات قد تواجه الزملاء أعضاء النقابة فى تطبيقها على حالاتهم.

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