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رئيس البرلمان العربى يثمن جهود الجيش المصرى لمنع انتشار فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي الجهود المقدرة للجيش المصري لمنع انتشار فيروس كورونا . 

وقال السلمى فى تصريح له اليوم " اتقدم بتحية شكر وإجلال للجيش المصري الذي قام اليوم بتعقيم مبنى الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة، مثمناً عالياً الجهود المقدرة التي يبذلها لمنع انتشار فيروس كورونا. 

وحفاظاً على صحة وسلامة منسوبي الأمانة العامة للبرلمان العربي وجهت بممارسة عملهم عن بُعد دون الحضور لمقر العمل.

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