شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربى يثمن جهود الجيش المصرى لمنع انتشار فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي الجهود المقدرة للجيش المصري لمنع انتشار فيروس كورونا .
وقال السلمى فى تصريح له اليوم " اتقدم بتحية شكر وإجلال للجيش المصري الذي قام اليوم بتعقيم مبنى الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة، مثمناً عالياً الجهود المقدرة التي يبذلها لمنع انتشار فيروس كورونا.
وحفاظاً على صحة وسلامة منسوبي الأمانة العامة للبرلمان العربي وجهت بممارسة عملهم عن بُعد دون الحضور لمقر العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس البرلمان العربى يثمن جهود الجيش المصرى لمنع انتشار فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.