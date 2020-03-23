شكرا لقرائتكم خبر عن مصرى بأمريكا يشارك بـ"تحدى الخير" ويتبرع بـ 100 ألف دولار لرعاية أسر فقيرة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استجابة سريعة لـ"تحدى رجال الأعمال"، أعلن رجل الأعمال المصرى المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية تامر هدايت، تبرعه بمبلغ 100 ألف دولار لرعاية عدد من الأسر الفقيرة فى مصر.

وكشف خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON" أن السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أبلغته أن رجل الأعمال المصرى تامر هدايت، مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، أعلن مشاركته فى "تحدى الخير"، الذى أطلقه بالأمس، وتبرعه بـ100 ألف دولار لصالح رعاية عدد من الأسر الفقيرة فى مصر.

وكان الإعلامى خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم" على شاشة "ON"، قد أطلق مبادرة جديدة يدعو من خلالها رجال الأعمال الوطنيين للمشاركة فى مبادرات الخير للتبرع من أجل الوقوف بجانب الدولة المصرية ومساعدة المواطنين الأكثر احتياجًا، خاصة فى ظل الأزمة التى تمر بها البلاد والعالم كله إثر تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكتب خالد أبو بكر، فى تغريده عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعىى تويتر، "هانسمع امتى من رجال الأعمال.. تحدى رجال الأعمال"، ليوجه بذلك دعوته لرجال الأعمال للمشاركة فى هذه المبادرة إسهامًا منهم فى دعم الدولة خلال هذا الظرف الصعب، وذلك انطلاقًا من دورهم المجتمعى والخيرى فى تقديم المساندة والدعم للمجتمع المصرى فى مواجهة الأزمات.