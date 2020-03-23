شكرا لقرائتكم خبر عن نادى القضاة ينعى وفاة اللواء خالد شلتوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نعى نادي قضاة مصر وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت والذى وافته المنية بعد مشاركته فى أعمال مكافحة فيروس كورونا، متأثرا بإصابته بالفيروس.

وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة ، إن مجلس إدارة النادي أصدر بيانا جاء فيه "ينعي نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن ببالغ الحزن والأسى اللواء أركان حرب خالد شلتوت والذي وافته المنية في سبيل أداء الواجب الوطني نتيجة إصابته بفيروس كورونا خلال اشتراكه في أعمال مكافحة انتشار المرض في البلاد".

ويتقدم مجلس إدارة النادي للقوات المسلحة ولأسرته بخالص التعازي آملين من الله أن يسكنه فسيح جناته.

وتابع البيان ، "وإذ يوجب الظرف الدقيق على النادي أن يقدر كل الجهود التي يقوم رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد ..كما يعرب نادي القضاة عن تقديمه عظيم الامتنان والتقدير للطواقم الطبية من الأطباء والممرضين ومساعدي التمريض والصيادلة الذين يمثلون خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد ويسطرون بحروف من نور تاريخ مشرف لمواقف عظيمة في التعامل مع الحالات المصابة والعمل على استشفائها حفظ الله مصر وحماها بتكاتف لحمة شعبها من الأوبئة والأخطار".

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يذكر أن نادى القضاة كان قد شكل غرفة عمليات في إطار الإجراءات الواجب اتخاذها لمتابعة القضاة وأعضاء النيابة العامة ، بنادي القضاة بشامبليون اعتبارا من السبت الموافق ٢١-٣-٢٠٢٠ لمتابعة تطورات الأحداث والأزمة من كل جوانبها.

وتتلقى الغرفة كافة الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالقضاة وأعضاء النيابة والعمل على متابعة الأزمة وتوفير جميع الوسائل والسبل التي تهيئ لهم ولأسرهم كل سبل الوقاية بالتنسيق والتواصل مع المختصين بوزارة الصحة.

ونوهت الغرفة إنها على استعداد تام بتلقي كافة شكاوى القضاة على الأرقام الآتية ت/ ٠٢٢٥٧٥٨٢٨٢ ف / ٠٢٢٥٧٥١٠٥٣

كما تم نشر أرقام هواتف أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة.