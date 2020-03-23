نادي قضاة مجلس الدولة يفتح التبرعات لصالح مستشفيات الصدر والحميات لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قال نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهي، إنه ليس من بيننا من يقلل من شأن خطورة الوضع الراهن، ولكننا نحمل بين جنباتنا يقينًا ثابتًا أنه علينا دور نضطلع به تجاه أهلنا ووطننا الحبيب، من منطلق الإخاء والتكامل والمودة.

وأضاف النادي خلال بيان مساء اليوم الأحد، لما كانت العديد من المستشفيات - سيما الصدر والحميات - تضطلع بمسئوليتها لمواجهه وباء كورونا ، مما يجعل دعمنا لها وتكافلنا معها ضرورة، فنحن مدعوون - بحكم الانتماء الواحد وكون أننا أهل سفينةٍ واحدةٍ نواجه خطرًا واحدًا - لاستنهاض الهمة، والتأكيد على استمرار توجيه بوصلتها نحو المجتمع ودعم جهود الدولة المصرية – التي يشار لها بكل بنان - لمواجهة هذا الوباء اللعين.

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وفي ضوء ذلك قرر مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة بالإجماع مضاعفة قيمة الاشتراك الشهري للنادي عن شهر أبريل القادم، على أن توجه قيمته كاملاً دعمًا لأي من مستشفيات الصدر أو الحميات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

وصرّح المستشار وائل فرحات، رئيس المكتب الإعلامي لنادي قضاة مجلس الدولة بأن فتح باب التبرعات لهذا الشأن من قضاة مجلس الدولة فقط، بموجب إيصال معد لهذا الغرض، استكمالاً لمنظومة الخير التي يعمل عليها قضاة المجلس لتوفير أجهزة الغسيل الكلوي في مستشفيات قرى ونجوع البلاد.

واختتم النادي بيانه "ندعو المولى عز وجل أن يرفع عنا البلاء والفتن".