محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
لم يدر حارس عقار أن عودته مبكرا إلى منزله ستكشف له عن مفاجأة صادمة، حمل معها لقب "قاتل" دفاعا عن شرفه الذي انفرطت حبات عقده على يد رفيقة دربه.
مساء الأحد، عاد الزوج إلى مسكنه بمنطقة العمرانية، لتقع عيناه على زوجته في وضع مخل رفقة أحد الأشخاص، فاستشاط غضبا واستل سلاحا أبيض مسددا طعنات متفرقة للعشيقين.
صرخات الزوجة تنامت إلى مسامع الجيران، الذين أسرعوا لاكتشاف مصدرها إذ عثروا على جثتين غارقتين في بركة من الدماء ليبلغوا الشرطة على الفور.
قوة شرطية من قسم العمرانية وصلت موقع البلاغ على الفور تحت إشراف اللواء محمود السبيلي، وتحفظت على الجاني "الزوج" وأداة الجريمة تزامنا مع وصول فريق من النيابة العامة والأدلة الجنائية لمناظرة الجثتين.
واقتاد رجال المباحث المتهم إلى ديوان القسم الذي برر جريمته دفاعا عن الشرف، واتخذت القوات الإجراءات الأمنية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر جثتان وبركة دماء.. عاد من العمل فوجد زوجته في أحضان عشيقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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