نادي القضاة ينعى اللواء خالد شلتوت المتوفى بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
نعى نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، ببالغ الحزن والأسى اللواء أركان حرب خالد شلتوت والذي وافته المنية في سبيل أداء الواجب الوطني نتيجة إصابته بفيروس كورونا خلال اشتراكه في أعمال مكافحة انتشار المرض في البلاد.
وتقدم النادي في بيان صادرعنه اليوم الأحد، للقوات المسلحة ولأسرته بخالص التعازي، آملين من الله أن يسكنه فسيح جناته.
وذكر النادي: "إذ يوجب الظرف الدقيق على النادي أن يقدر كل الجهود التي يقوم رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد".
وأوضح: "ويعرب نادي القضاة أيضًا عن تقديمه عظيم الامتنان والتقدير للطواقم الطبية من الأطباء والممرضين ومساعدي التمريض والصيادلة الذين يمثلون خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد ويسطرون بحروف من نور تاريخ مشرف لمواقف عظيمة في التعامل مع الحالات المصابة والعمل على استشفائها".
يذكر أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في مصر بلغ 327 حالة، ووفاة 14 حالة، فيما تعافى وخرج من مستشفى العزل 56 حالة حتى اليوم الأحد.
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