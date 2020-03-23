​وزيرة الهجرة تتابع شكوى مصرية بباكستان ترغب في العودة إلى البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة مع السفير المصري في باكستان السفير طارق دحروج، عقب تلقي الوزارة شكوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي من إحدى المواطنات المصريات تطلب تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعادتها من إسلام آباد.

من جهته، أكد السيد السفير المصري بباكستان، تواصل الفتاة مع السفارة من قبل، وقيامه بالرد عليها والتأكيد أن السلطات الباكستانية، أوقفت الطيران بصورة كاملة، ما يستحيل معه أي إجراء بهذا الشأن.

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كما أكد السفير المصري بباكستان، أن المواطنة طلبت الرجوع إلى دولة الإمارات، بينما تم وقف استقبال أي طائرات بها حتى بالنسبة للمقيمين بها نظرًا للظروف الاستثنائية.

وأكدت وزيرة الهجرة، تكاتف كافة جهود الدولة والاهتمام بأي شكوى أو استفسار للمواطنين المصريين في الخارج، وتم الإعلان قبل وقف الطيران عن رحلات لكافة أنحاء العالم لإعادة من يرغب من المواطنين.

وأضافت الوزيرة أن الحالة الطارئة غير المسبوقة لتفشي وباء فيروس "كورونا المستجد" يتطلب من الجميع تفهم الإجراءات الاحترازية لوقف مزيد من الانتشار للمرض، متمنية كل السلامة لكافة مواطنينا بالخارج واستمرار التواصل بالوسائل التي تعلنها الوزارة.