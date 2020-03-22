مصر | بلاغ ضد صحفية قبطية لتطاولها علي البابا تواضروس

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تقدم سمير صبري المحامي بالنقض والإدارية العليا، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ونيابة أمن الدولة العليا، ضد الصحفية مريم راجي؛ لتطاولها على البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوكسية.

وقال صبري في بلاغه المقيد تحت رقم ٢٣٠٤٣ لسنة ٢٠٢٠، إن مريم راجي، قامت بنشر مقال على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، تطاولت فيه على البابا تواضروس الثاني ووصفته فيه بأنه حليف للشيطان وعدو كل بر، وأنه لا يهتم بالشعب أو وطنه وقامت بالهجوم عليه هجوما شنيعا، لمجرد أنه أصدر قرار بغلق الكنائس ومنع إقامة القداسات، بزعم حماية للشعب والوطن من فيروس كورونا.

وتابعت في مقالها، أن أغلب مؤسسات الدولة تعمل بشكل طبيعي وأن البابا يمنع شعب المسيح من دخول الكنائس واتهمت البابا تواضروس بأنه متكبر ومتعجرف ووصفته بأبشع الصفات وتطاولت عليه.

وأضاف صبري، أنها لم تقدر المكانة الدينية للبابا تواضروس الثاني، وتناست أن قرار غلق المؤسسات وأماكن العبادات، صادر من الدولة للحفاظ على الشعب المصري، من ذلك الفيروس اللعين وليس قرار من الكنيسة أو الأزهر أو أي أحد، وإنما جاء هذا القرار الإحترازي على كل مؤسسات الدولة.

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وطالب صبري في بلاغه، التحقيق معها وإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة، وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه.