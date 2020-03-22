شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة جشع التجار.. «تموين الإسكندرية» تطرح 89.5 طن لحوم ودواجن بـ150 منفذًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إنه يوجد لدينا 210 منفذًا ثابتًا ومتحركًا لبيع المنتجات والسلع بأسعار مخفضة بينها 150 منفذًا مخصصًا لبيع اللحوم فقط، ما يعني تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البلدية الطازجة والمستوردة والمجمدة، حيث تم طرح 98.5 طن لحوم ودواجن خلال الأسبوعين الماضيين فضلًا عن طرح نفس الكمية خلال الأسبوعين المقبلين.

وأوضح «سعدالله»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه نظرًا لأن اللحوم لدى محلات الجزارة غير مسعرة وبالتالي يفرضون التجار أسعار من تلقاء أنفسهم لكن يبقى الدور المهم على المواطن الذي يلعب دورًا مهمًا في التصدي لاحتكار التجار والاتجاه نحو منافذ المديرية، والتي تبيع أجود أنواع اللحوم بأسعار مخفضة وفى متناول أيدى المواطنين.

وأشار إلى المنافذ تتبع شركة الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية و«أمان» والمنطقة الشمالية العسكرية حيث يتم عرض ٣ أنواع من لحوم تتراوح أسعارها بين ٦٥ و٩٠ جنيها للكيلو والقطع المميزة بـ100 جنيه وهو ما نحارب به جشع التجار مشيرا إلى أنه تم طرح ٦ أطنان لحوم بلدي بالمجمعات الاستهلاكية و٦ أطنان لحوم سودانية و٢٧ طن لحوم برازيلية طازجة و١٤.٥ طن لحوم برازيلية مجمدة و٣٦ طن دواجن مجمدة.