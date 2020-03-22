شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية» تكشف حقيقة إصابة مواطنة بفيروس كورونا في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، مساء الأحد، إنه «بالنسبة لما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إصابة مواطنة تدعي ورد محمد أحمد حسن، بفيروس الكورونا واحتجازها بإحدى المستشفيات بالعاصمة الإيطالية، روما، والتي تشير على صفحتها الشخصية بأنها تعمل في السفارة المصرية في إيطاليا، تود السفارة التأكيد على أن المذكورة ليست من ضمن أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في إيطاليا، أو أي من مكاتبها الفنية».
وأضافت الخارجية: «هذا، وتولي السفارة المتابعة مع الجهات الإيطالية المعنية للوقوف على حقيقة ما تم نشره من قبل المذكورة، في ضوء تعذر التواصل مع المواطنة من خلال أرقام الهواتف المرفقة طي منشورها على مواقع التواصل الاجتماعي».
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