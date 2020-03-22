شكرا لقرائتكم خبر عن «تسويق السياحة الثقافية»: قرارات الرئيس تضمد جراح القطاع بعد تعليق نشاطه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية اليوم الأحد، إن القرارات الاقتصادية التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري، ومواجهة الأثار الناجمة عنه، وانعكاسها على مختلف القطاعات ومن بينها قطاع السياحة، حيث أعلن الرئيس عن تأجيل مستحقات الشركات العاملة في قطاع السياحة، إلى جانب الاشارة الواضحة إلى «إطلاق مبادرة إحلال وتجديد الفنادق السياحية»، إضافة إلى تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير ٦ شهور.

Advertisements

وأضاف رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، في بيان صحفي، أن قرارات الرئيس تضمد جراح القطاع الذي توقف تمام بعد تعليق حركة السفر حول العالم، وبالتالي تعرض قطاع السياحة والسفر إلى خسائر فادحه في الوقت الذي كان المقصد السياحي المصري قد خرج من عنق الزجاجة، وبدأ في الانتعاش بشكل كبير وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وكانت التوقعات لموسم الصيف تشير إلى زيادة تقترب من 20% خلال الموسم الصيف.

وتابع «عثمان» أن موقف الرئيس الذي تم ترجمته في صورة قرارات تعي حجم الأزمة الذي يمر بها القطاع نتيجة لظرف عالمي، تدل على حجم إدراك الرئيس لأهمية القطاع ودوره في الحياة الاقتصادية، خاصة أن صناعة السياحة من الصناعات التي تتمكن من العودة لمعدلاتها بشكل سريع في حال انقضاء الأزمة.

كما أشار «عثمان» إلى أن لجنة تسويق السياحة الثقافية تتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على متابعتها الدقيقة لملف السياحة ودعمه لها، مؤكدًا أن الفترة الحالية هي فترة إدارة أزمة تحتاج من القطاع السياحي الخاص والحكومي إلى وضع خطط قصيرة ومتوسطة المدي للتعامل مع الأزمة، ووضع خطط لتدريب العاملة عن بعد بهدف أن يكون القطاع لديه جاهزية عند عودة استئناف النشاط بعد القضاء على فيروس كورنا.