شكرا لقرائتكم خبر عن علي جمعة: يجوز إخراج الزكاة لعامين مقبلين تيسيرًا على الناس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، بجواز إخراج أموال الزكاة قبل حلول موعدها، مؤكدًا جواز ذلك بإجماع جمهور العلماء.

وأضاف جمعة: «أجمع العلماء على جواز إخراج الزكاة لعامين مقبلين، بخلاف العام الجاري، لأن ثواب الإنفاق في الأزمة أو العسرة أعلى بكثير من كل الأوقات حتى شهر رمضان».

وأوضح جمعة، خلال رسالة للأمة في مقطع فيديو على صفحة مؤسسة مصر الخير حمل عنوان «زكاتك وقت الأزمة» أن الزكاة تهدف للتيسير على المسلمين، ودعم الفقراء وغير القادرين ماديا «أنفق ولا تخف فإنه لا يكون في كون الله إلا ما أراد والصدقة تدفع البلاء»، مشيرًا إلى أن الإسلام دين الرحمة والتكامل والتعاون.