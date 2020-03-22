شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بنك مصر يكشف تفاصيل شراء شهادة «ابن مصر» ذات الفائدة 15% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عن إطلاق شهادة «ابن مصر» ذات فائدة مرتفعة تصل إلى 15%، لعملاء البنك ومتاحة لعملاء البنوك الأخرى.

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وأكد «الإتربي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «بنوك واستثمار»، الذي يُقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن حزمة القرارات التي اتخذها البنك المركزي، مثل تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب انتشار «كورونا»، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، وكذلك خفض الفائدة على القروض من 10% إلى 8%، جميعها قرارات جريئة تصب في مصلحة الشركات وخدمة الدين العام، وهامة لدعم قطاع الصناعة في مصر.

وأوضح أنه تم إلغاء جميع العمولات والرسوم على التحويلات المحلية بالجنيه المصرى، أو تطبيق غرامات لعدم دفع الأقساط في موعدها، مشددًا على أن بنك مصر أخذ جميع التدابير الاحترازية والوقاية بتعقيم جميع فروع البنك والالتزام بإجراءات التعقيم وكل شىء يخص الإجراءات الوقائية، مطالبًا العملاء بعدم التكدس على البنوك.

وأشار إلى أن شهادة «ابن مصر» يستطيع أي عميل في بنك مصر أو أي بنك آخر التقدم عليها تليفونيًا بدون الذهاب للبنك، حفاظًا على صحتهم والوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.