شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء طنطا يدشنون مبادرة «احصل على استشارة وامكث بالمنزل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا، الأحد، تدشين مجموعة عبر موقع التواصل «facebook» تحت عنوان «احصل على استشارة طبية وامكث بالمنزل» من أساتذة كلية طب طنطا، وجتمع بالجروب أساتذة من كلية الطب بالجامعة وأشهر أطباء المحافظة، لتقديم استشارات عبر الإنترنت لبعض الحالات التي لا تستدعي التوجه إلى المستشفيات، لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكشف «غنيم» أن أول أيام المبادرة تلقى الأطباء ١٥٠ ألف كشف واستشارة في جميع التخصصات مما يؤكد نجاح المبادرة.

وأوضح الدكتور سمير الخولي، عضو مجلس النواب وأحد المشاركين في المبادرة، في بيان، أن الجروب يهدف في الأساس إلى تقليل النزول خارج المنزل في هذه الظروف الاستثنائية، لمقاومة انتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الاستشارة تتم من خلال تقديم التشخيص المبدئي والتشخيص، وطلب إجراء التحاليل والإشاعات إذا لزم الأمر، وتوجيه الحالات الطارئة فقط إلى المستشفيات.