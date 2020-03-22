شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع «سنتر» دروس خصوصية في القنايات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأحد، بغلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بمدينة القنايات واتخاذ كافة الإجراءت القانونية حيال المخالفة، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتنسيق مع قوات الأمن بتنفيذ قرارات الغلق الصادرة لمراكز وسناتر الدروس الخصوصية، تنفيذا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، بمنع التجمعات والحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وتفعيلاً للإجراءات الوقائية والإحترازية التي إتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، قامت رئاسة مدينة القنايات بالتنسيق مع مأمور القسم ومداهمة مركز للدروس الخصوصية مساحته 2.5 × 3 متر وبه 12 طالب وطالبه يديره مدرس ثانوي، وعلي الفور تم التحفظ على المدرس واتخاذ الإجراءات القانونية حياله وانصراف الطلبه لمنازلهم بعد توعيتهم بخطورة التواجد بمراكز الدروس الخصوصية خلال هذه الفترة للحد من التجمعات ولمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ الشرقية أنه جار إستمرار تكثيف الحملات الموسعة على مراكز الدروس الخصوصية بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة لتنفيذ قرار الغلق الصادر لها منعًا لتجمعات الطلاب، وحرصاً على سلامتهم والتزاماً بالإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.