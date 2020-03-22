شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بعد إصابته بفيروس كورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أذاعت قناة «إكسترا نيوز»، الأحد، بيانًا عاجلًا أفادت فيه بوفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بفيروس كورونا.
وذكر البيان أنه «تنعي القوات المسلحة بمزيد من الحزن والأسي ابنًا من أبنائها، اللواء أركان حرب خالد شلتوت، الذي وافته المنية، اليوم، الأحد، نتيجة إصابته بفيروس كورونا، خلال اشتراكه في أعمال مكافحة الفيروس بالبلاد».
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بعد إصابته بفيروس كورونا (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.