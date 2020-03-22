شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بعد إصابته بفيروس كورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أذاعت قناة «إكسترا نيوز»، الأحد، بيانًا عاجلًا أفادت فيه بوفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بفيروس كورونا.

وذكر البيان أنه «تنعي القوات المسلحة بمزيد من الحزن والأسي ابنًا من أبنائها، اللواء أركان حرب خالد شلتوت، الذي وافته المنية، اليوم، الأحد، نتيجة إصابته بفيروس كورونا، خلال اشتراكه في أعمال مكافحة الفيروس بالبلاد».