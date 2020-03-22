شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي الغردقة يلتزمون بالبقاء في المنازل لمنع انتشار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت شوارع مدينة الغردقة التزامًا من الأهالي بالبقاء في المنازل استجابة لتعليمات وزارة الصحة بمنع التجمعات والخروج من للشوارع لمواجهة انتشار كورونا.

ورصدت «المصري اليوم» خلو عدة شوارع من المواطنين، وخلو الممشي السياحي وعدة شوارع سياحية من الأهالي والسائحين، وخلت المطاعم والكافتيريات السياحية من روادها.

وانطلقت دعوات على «فيسبوك» لمطالبة الأهالي بالاستمرار في عدم الخروج من المنازل.