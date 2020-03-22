شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. السيسي يتخذ مجموعة قرارات للتخفيف عن المواطنين بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتخفيف عن المواطنين في مواجهة فيروس كورونا.

متحدث باسم المستشارة الألمانية: ميركل مصابة بكورونا ودخلت العزل الصحى

أعلن المتحدث باسم المستشارة الألمانية، حسب ما نقلته قناة العربية الاخبارية، مساء الاحد، بوضع ميركل مصابة بكورونا ودخلت العزل الصحي.





السيسي يصدر مجموعة قرارات للتخفيف عن المواطنين بسبب مكافحة كورونا.. ضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسى.. منح العلاوة الدورية السنوية للمعاشات بنسبة 14% من العام المالى القادم

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى الإعلام بمزيد من التوعية ونشر الإرشادات الطبية لتشكيل وعى حقيقى لدى المصريين لمجابهة الموقف، وأضاف الرئيس فى كلمته باحتفال المرأة المصرية بقصر الاتحادية- بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والصحة والسكان، والتضامن- أنه على مدى تجربة 6 سنوات مضت لم نخف اى شيء عن المصريين، مضيفًا: "هناك من يشكك طوال الوقت فى إجراءاتنا".





البنك المركزى يعلن تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

أكد البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، وإتاحة الحدود الإئتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.. وينشر ”الخليج 365” نص التعليمات.





أمهات الشهداء لـ"السيسى" فى احتفالية المرأة المصرية: سعداء بتضحيات أبنائنا .. ونتمنى تدريس قصص بطولات وتضحيات الشهداء لتظل خالدة.. والرئيس يدعو للمصريين..وآمنة نصير: دعاؤك مستجاب فى هذا الأيام المباركة

أعربت أمهات الشهداء خلال لقائهن بالرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال احتفالية الأم المصرية بقصر الاتحادية، اليوم الأحد، عن سعادتهن بتضحيات أبناهن التى سطرت ملحمة شعب بذل الغالى والنفيس في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.





التعليم: اعتماد نتيجة "مشروع" الترم الأول للفصل الثانى لمدارس المتفوقين

أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بشأن امتحانات الطلاب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، استكمالًا للجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للحفاظ في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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الصحة السعودية تعلن رصد 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، جاء ذلك بحسب ما أعلنته مصادر إعلامية اليوم الأحد، وأعلن ممثل وزارة الصحة السعودية، أن إجمالى عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وصل إلى 392 حالة بعد أن تم تسجيل 48 حالة مصابة بالفيروس، لافتا إلى الدولة توفر كل الإمكانيات الخاصة من أجل السيطرة على انتشار فيروس كورونا.





مجلس الأوقاف الفلسطينية يقرر تعليق الصلاة بالمسجد الأقصى للحد من انتشار كورونا

قرر مجلس الأوقاف الفلسطيني تعليق وإغلاق مؤقت للصلاة في المسجد الأقصى ابتداء من فجر غد الإثنين، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.





إيطاليا تسجل 651 وفاة جديدة بفيروس كورونا

قال مسؤولون في إيطاليا اليوم الأحد إن إجمالي عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا في البلاد زاد 651 حالة في يوم واحد ليصل إلى 5476 حالة مسجلا زيادة قدرها 13.5 بالمئة لكنه أقل من يوم السبت الذي سجلت فيه 793 حالة وفاة.





اليونان تعلن فرض حظر التجوال اعتبارا من الغد لمواجهة تفشى كورونا

أعلنت السلطات اليونانية فرض حظر التجوال من يوم غد الاثنين، لوقف تفشى فيروس كورونا، حسب ما ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها.





إسبانيا تمنع دخول الأجانب لأراضيها لمدة 30 يومًا

أعلنت السلطات الإسبانية منع دخول الأجانب للبلاد لمدة 30 يوما ، حسبما ذكرت سكاى نيوز فى خبر عاجل لها.





الأرصاد: غدا ارتفاع الحرارة 8درجات ورياح مثيرة للرمال والعظمى بالقاهرة 29

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الإثنين ارتفاعا ملحوظا بحرارة الجو يصل إلى 8 درجات عن اليوم الأحد، حيث يتوقع بالقاهرة الكبرى طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة.