شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تنعى وفاة اللواء خالد شلتوت أثناء مشاركته فى التعقيم ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت القوات المسلحة بمزيد من الحزن والأسى إبن من أبناءها اللواء أركان حرب خالد شلتوت الذى وافته المنية اليوم الأحد نتيجة إصابته بفيروس كورونا خلال اشتراكه فى أعمال مكافحة انتشار المرض فى البلاد.

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