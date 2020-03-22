شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى يعلن وفاة لواء بالجيش أثناء مشاركته فى عمليات التعقيم ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أذاع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه "على مسئوليتى"، خبرا يفيد بوفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت، أثناء عمليات التطهير والتعقيم التى تتم بسبب مواجهة فيروس كورونا، وذلك إثر إصابته بالفيروس. وقال أحمد موسى إن القوات المسلحة نعت اللواء خالد شلتوت الذى وافته المنيه اليوم نتيجة إصابته بفيروس كورونا خلال إشتراكه فى أعمال مكافحة انتشار المرض بالبلاد" Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد موسى يعلن وفاة لواء بالجيش أثناء مشاركته فى عمليات التعقيم ضد كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.